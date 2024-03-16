Проспект «Вашингтона» Суздалев забил лакросс-гол в матче WHL

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Этой ночью в Саскатуне (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL), в котором «Саскатун Блэйдс» нанёс поражение «Мус-Джо Уорриорз» (6:3).

Дублем в составе хозяев отметился 20-летний шведский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Александр Суздалев, причём первая из его шайб получилась максимально эффектной — форвард подхватил шайбу возле правого борта, сместился за ворота, поднял шайбу на крюке и забил гол в стиле «лакросс».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео красивой шайбы хоккеиста российского происхождения:

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Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Суздалева 20 (8+12) очков в 27 матчах.

Напомним, уроженец Хабаровска был выбран «Вашингтоном» под общим 70-м номером на драфте НХЛ — 2022. Александр — сын игрока в хоккей с мячом Анатолия Суздалева. Вместе с родителями будущий хоккеист переехал в Швецию в возрасте семи лет.