«Мы знали — рано или поздно такое будет происходить». Морозов — о вылете ЦСКА и «Ак Барса»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался относительно вылета прошлогодних финалистов розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барса» в первом раунде плей-офф от «Локомотива» и «Автомобилиста» соответственно.

«Многие рассчитывали, что ЦСКА в плей-офф соберётся и покажет свой прошлогодний хоккей. Также многие ставили на „Ак Барс“, в котором собрались очень хорошие хоккеисты, но и они не добились результата в плей-офф. И это не очень удивило: мы знали, что рано или поздно такое будет происходить», — приводит слова Морозова ТАСС.

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4.