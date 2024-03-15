Рафик Якубов одним словом охарактеризовал вылет ЦСКА из Кубка Гагарина

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов прокомментировал вылет ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (1-4).

«Говорят же, что чудес не бывает на свете. Не может быть такого, что весь сезон команда не играла, а потом проснулась в плей-офф. Если весь сезон кувыркаешься, умение собраться к плей-офф — большая редкость. Думаю, ЦСКА просто устал выигрывать. Это из той же серии, когда мы с Зинэтулой Хайдяровичем выиграли Кубок Гагарина в «Ак Барсе», а в следующем сезоне вылетели в первом же круге, проиграв 0-4 «Авангарду». После чемпионского года очень сложно. Но ЦСКА молодцы — выигрывали два года подряд. Одно слово — устали», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.