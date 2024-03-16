Игрок «Авангарда» И. Телегин выведен из списка травмированных, форвард пропустил месяц

«Авангард» вывел нападающего Ивана Телегина из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форвард не играл с 15 февраля 2024 года и пропустил первый раунд плей-офф КХЛ для омского клуба с «Ладой». В середине февраля он сыграл в гостевой встрече с «Автомобилистом» (2:4).

В нынешнем сезоне Телегин принял участие в 26 матчах за «Авангард», в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности «+2».

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады» со счётом 4-1. В 1/4 финала Кубка Гагарина «ястребы» встретятся с ярославским «Локомотивом». Первая игра в серии состоится сегодня, 16 марта, в Омске и начнётся в 13:30 мск.