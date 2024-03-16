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Динамо — Трактор. Прямая трансляция
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Сушинский: у «Трактора» есть шансы с московским «Динамо»? Конечно

Сушинский: у «Трактора» есть шансы с московским «Динамо»? Конечно
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский высказался о шансах челябинского «Трактора» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с московским «Динамо».

«У «Трактора» есть шансы против московского «Динамо»? Конечно. Я думаю, есть. Конечно, мне «Динамо» в этом году нравится больше, чем «Трактор», но это плей-офф. А челябинцы и в первом раунде неплохо сыграли с Уфой, жёсткая, интересная серия. Поэтому я думаю, что могут, спокойно могут бороться», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. Сегодня сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют завтра.

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