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Чемпион мира: «Спартак» может спокойно обыграть «Металлург»

Чемпион мира: «Спартак» может спокойно обыграть «Металлург»
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил шансы московского «Спартака» в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Способен ли кто-то во втором раунде удивить? Да нет, нет такого. Я думаю, что сейчас уже все равные остались. Поэтому здесь удивляться нечему будет. Там и «Спартак» может спокойно обыграть Магнитогорск, и «Динамо» Москва с «Трактором» станет интересным противостоянием. Поэтому здесь я не думаю, что будет что-то сверхъестественное. Здесь могут выиграть и те и другие», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. Сегодня сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют завтра.

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