Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два рикошета от игроков «Локомотива» помогли «Авангарду» забить первый гол второго раунда

В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол второго раунда плей-офф КХЛ забросил форвард омичей Иван Николишин с передач Томаша Юрчо и Семёна Чистякова. На 13-й минуте стартового игрового отрезка шайба после броска нападающего попала в ворота Даниила Исаева после двух рикошетов от игроков «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Иван Николишин забросил вторую шайбу. В регулярке-2023/2024 27-летний форвард сыграл 65 встреч, в которых записал на свой счёт 25 (10+15) очков.