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Два рикошета от игроков «Локомотива» помогли «Авангарду» забить первый гол второго раунда

Два рикошета от игроков «Локомотива» помогли «Авангарду» забить первый гол второго раунда
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В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)    

Первый гол второго раунда плей-офф КХЛ забросил форвард омичей Иван Николишин с передач Томаша Юрчо и Семёна Чистякова. На 13-й минуте стартового игрового отрезка шайба после броска нападающего попала в ворота Даниила Исаева после двух рикошетов от игроков «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Иван Николишин забросил вторую шайбу. В регулярке-2023/2024 27-летний форвард сыграл 65 встреч, в которых записал на свой счёт 25 (10+15) очков.

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