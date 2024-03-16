Два рикошета от игроков «Локомотива» помогли «Авангарду» забить первый гол второго раунда

В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После первого периода счёт 1:0 в пользу «ястребов».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол второго раунда плей-офф КХЛ забросил форвард омичей Иван Николишин с передач Томаша Юрчо и Семёна Чистякова. На 13-й минуте стартового игрового отрезка шайба после броска нападающего попала в ворота Даниила Исаева после двух рикошетов от игроков «Локомотива».
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В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Иван Николишин забросил вторую шайбу. В регулярке-2023/2024 27-летний форвард сыграл 65 встреч, в которых записал на свой счёт 25 (10+15) очков.