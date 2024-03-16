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«Динамо» Москва — «Трактор»: составы команд на первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 16 марта, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проходят первые матчи четвертьфинальных серий Кубка Гагарина — 2024.

В данный момент в Омске выясняют отношения местный «Авангард» и ярославский «Локомотив». В этой встрече идёт первый овертайм, счёт 1:1. А в 17:00 в Москве выйдут на лёд «Динамо» и челябинский «Трактор».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами бело-голубы и уральцев на предстоящую встречу.

Состав «Динамо»:

Состав «Трактора»:

Напомним, в первом раунде подопечные Алексея Кудашова оказались сильнее минского «Динамо» (4-2). Команда Алексея Заварухина, с таким же счётом, во многом сенсационно выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.