«Нельзя никого гнобить». Кравец – о решающей ошибке Киселевича в овертайме с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал ошибку своего защитника Богдана Киселевича в моменте с решающим голом во втором овертайме первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

«Как реагировать на ключевую ошибку Киселевича? Нужно с пониманием относиться и помнить, сколько Богдан отыграл в меньшинстве и сколько раз на себя поймал. Всё случается, нельзя никого гнобить, только поддерживать и в следующей игре исправлять ошибки.

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Большинство в овертайме не было плохим, моменты были, просто не забили. Два броска в створ в третьем периоде? Скорее всего, одни подсели, другие – холодные после второго периода. «Локомотив» добавил, здесь много факторов. Но в двух овертаймах мы атаковали, просто мало играли в зоне соперника, не заставляли соперника уставать и ошибаться», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.