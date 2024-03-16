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Кравец: я не понимаю удаления Буше. Для меня это удивительно, после свистка…

Кравец: я не понимаю удаления Буше. Для меня это удивительно, после свистка…
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец выразил недоумение удалению своего нападающего Рида Буше в начале первого овертайма первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

«Считаю, что Прохоркин хорошо вписался в первое звено, хотя с листа сложно играть. Пока не знаем, как себя чувствует Райан Спунер и будет ли он играть во втором матче. Эпизод с удалением Буше? Для меня это удивительно, после свистка…Я не понимаю этого удаления.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Конечно, против «Локомотива» возможно действовать весь матч так, как мы играли первый период. Главное, чтобы не было таких удалений, как во втором периоде. Удаления дешёвые, а игра ломается. Сумбур после первого гола «Локомотива»? Конечно, неприятно было, тем более так, как он был забит. Несвойственно нам так проигрывать борьбу у борта», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
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