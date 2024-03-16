Кравец: я не понимаю удаления Буше. Для меня это удивительно, после свистка…

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец выразил недоумение удалению своего нападающего Рида Буше в начале первого овертайма первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

«Считаю, что Прохоркин хорошо вписался в первое звено, хотя с листа сложно играть. Пока не знаем, как себя чувствует Райан Спунер и будет ли он играть во втором матче. Эпизод с удалением Буше? Для меня это удивительно, после свистка…Я не понимаю этого удаления.

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Конечно, против «Локомотива» возможно действовать весь матч так, как мы играли первый период. Главное, чтобы не было таких удалений, как во втором периоде. Удаления дешёвые, а игра ломается. Сумбур после первого гола «Локомотива»? Конечно, неприятно было, тем более так, как он был забит. Несвойственно нам так проигрывать борьбу у борта», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.