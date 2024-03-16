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А. Заварухин: на грубость «Динамо» будем отвечать грубостью

А. Заварухин: на грубость «Динамо» будем отвечать грубостью
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:2) оценил игру форварда Ильи Николаева, рассказал, как команда будет отвечать на жёсткую игру соперника, а также высказался об игре спецбригад.

«Как сыграл Николаев, который сегодня заменил Телегина? Скажем так, у Ильи есть опыт игр плей-офф за магнитогорский «Металлург». Это сыграло ему в плюс. Посмотрим игру, разберём и дальше будем думать, сыграет он в следующем матче или нет. Сегодня он сыграл здорово. Не скажу, что заменил, но самое главное, что мы выиграли, а у нас это командные действия.

В «Динамо» сказали, что они будут чаще лезть на пятак, как это было в конце матча? Как и в серии с «Салаватом Юлаевым» на такую грубость мы будем отвечать грубостью. У нас не было заранее задания драться. Но в хоккей играют взрослые мужики, у них эмоции бьют через край.

Игра спецбригад? У нас все стандартно. Хорошо, что в этом матче сыграли удачно, могу сказать, что на первый раунд большинство вообще не повлияло», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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