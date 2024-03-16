А. Заварухин: на грубость «Динамо» будем отвечать грубостью

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (4:2) оценил игру форварда Ильи Николаева, рассказал, как команда будет отвечать на жёсткую игру соперника, а также высказался об игре спецбригад.

«Как сыграл Николаев, который сегодня заменил Телегина? Скажем так, у Ильи есть опыт игр плей-офф за магнитогорский «Металлург». Это сыграло ему в плюс. Посмотрим игру, разберём и дальше будем думать, сыграет он в следующем матче или нет. Сегодня он сыграл здорово. Не скажу, что заменил, но самое главное, что мы выиграли, а у нас это командные действия.

В «Динамо» сказали, что они будут чаще лезть на пятак, как это было в конце матча? Как и в серии с «Салаватом Юлаевым» на такую грубость мы будем отвечать грубостью. У нас не было заранее задания драться. Но в хоккей играют взрослые мужики, у них эмоции бьют через край.

Игра спецбригад? У нас все стандартно. Хорошо, что в этом матче сыграли удачно, могу сказать, что на первый раунд большинство вообще не повлияло», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.