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Кудашов – о состоянии Пакетта: незаменимых людей нет

Кудашов – о состоянии Пакетта: незаменимых людей нет
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от челябинского «Трактора» (2:4), рассказал о решении поставить в состав на эту игру недавно оправившегося после травмы нападающего Никиту Гусева, а также прокомментировал попадание шайбы в ногу другого форварда «бело-голубых» Седрика Пакетта, который так же недавно залечил повреждение.

«Долго ли думал над тем, ставить ли сегодня Гусева? Вообще не думал. Он играл в прошлом матче. Сегодня сыграл 17 минут.

Ёкнуло ли сердце, когда шайба попала Пакетту в ногу, у которого недавно была травма? Да не ёкает оно у меня. У нас ещё есть игроки, вы за это не переживайте. Что тут ёкать. Сейчас дождёмся, поймём, куда и как попало, и что получилось. Какая разница – ёкнуло или нет. Незаменимых людей нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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