Кудашов – о состоянии Пакетта: незаменимых людей нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от челябинского «Трактора» (2:4), рассказал о решении поставить в состав на эту игру недавно оправившегося после травмы нападающего Никиту Гусева, а также прокомментировал попадание шайбы в ногу другого форварда «бело-голубых» Седрика Пакетта, который так же недавно залечил повреждение.

«Долго ли думал над тем, ставить ли сегодня Гусева? Вообще не думал. Он играл в прошлом матче. Сегодня сыграл 17 минут.

Ёкнуло ли сердце, когда шайба попала Пакетту в ногу, у которого недавно была травма? Да не ёкает оно у меня. У нас ещё есть игроки, вы за это не переживайте. Что тут ёкать. Сейчас дождёмся, поймём, куда и как попало, и что получилось. Какая разница – ёкнуло или нет. Незаменимых людей нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.