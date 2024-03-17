Кучеров до минимума сократил отставание от Маккиннона в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров до минимума сократил отставание от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

Российский нападающий забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:3). Таким образом, россиянин набрал 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате. Теперь Кучеров отстаёт от лидирующего Маккиннона на одно очко в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 710 матчах, в которых записал в свой актив 316 голов и 527 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+129».

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 78 очков.