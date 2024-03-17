Кучеров до минимума сократил отставание от Маккиннона в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий Никита Кучеров до минимума сократил отставание от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20 0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21 0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02 0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp) 1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh) 2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp) 3:4 Райнхарт – 56:08 3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28
Российский нападающий забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:3). Таким образом, россиянин набрал 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате. Теперь Кучеров отстаёт от лидирующего Маккиннона на одно очко в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 710 матчах, в которых записал в свой актив 316 голов и 527 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+129».
На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 78 очков.
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