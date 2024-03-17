Андрей Василевский сделал 47 сейвов с «Флоридой», став вторым лучшим игроком матча

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Российский Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» (5:3) 47 сейвов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Василевский признан вторым лучшим игроком матча. Лучшим игроком матча стал канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который сделал дубль и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Василевский провёл 41 матч, в среднем пропуская 2,96 шайб за игру.

После 67 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 94 очка в 68 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

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