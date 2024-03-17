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Андрей Василевский сделал 47 сейвов с «Флоридой», став вторым лучшим игроком матча

Андрей Василевский сделал 47 сейвов с «Флоридой», став вторым лучшим игроком матча
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Российский Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» (5:3) 47 сейвов, сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20     0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21     0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02     0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp)     1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh)     2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp)     3:4 Райнхарт – 56:08     3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28    

Василевский признан вторым лучшим игроком матча. Лучшим игроком матча стал канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который сделал дубль и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Василевский провёл 41 матч, в среднем пропуская 2,96 шайб за игру.

После 67 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 94 очка в 68 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

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