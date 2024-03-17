Ассисты Орлова и Кузнецова помогли «Каролине» совершить камбэк в концовке с «Торонто»

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили в серии буллитов «Каролине Харикейнз» со счётом 4:5 Б.

В составе гостей результативными передачами в концовке отметились россияне — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов, эти голы позволили «Каролине» отыграть две шайбы за две последние минуты третьего периода и перевести игру в овертайм. В послематчевой серии буллитов свои попытки за «Харрикейнз» не реализовали Кузнецов и нападающий Андрей Свечников.

Ворота обеих команд защищали российские вратари — Илья Самсонов («Торонто») и Пётр Кочетков («Каролина»), оба отразили по ходу матча по 36 бросков, завершив игру с одинаковым показателем надёжности 90%. В серии буллитов Кочетков отразил все три броска, Самсонов — два из трёх.