Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 4-х очков

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходит на « Роджерс-Арене» в Канаде. На момент написания новости в матче концовка второго периода, гости ведут со счётом 2:1. Вторую шайбу в составе «Вашингтона» забросил российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Проводящий 1410-й матч в лиге Овечкин сегодня набрал 1535-е очко за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет четыре очка.

Напомним, благодаря заброшенной шайбе Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ.