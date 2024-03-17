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Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 4-х очков

Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 4-х очков
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Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходит на « Роджерс-Арене» в Канаде. На момент написания новости в матче концовка второго периода, гости ведут со счётом 2:1. Вторую шайбу в составе «Вашингтона» забросил российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Проводящий 1410-й матч в лиге Овечкин сегодня набрал 1535-е очко за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет четыре очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    

Напомним, благодаря заброшенной шайбе Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 53 голов за карьеру в НХЛ.

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