«Колорадо» благодаря голу в овертайме обыграл «Эдмонтон». У Маккиннона — голевой пас

Сегодня, 17 марта, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке уступил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась со счётом 2:3 после овертайма.
В составе хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Уоррен Фёгеле и Сэм Кэррик. У гостей дублем отметился Шон Уокер. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 2:2. На пятой минуте овертайма голом отметился Арттури Лехконен, чем принёс победу гостям в сегодняшней встрече. Ему ассистировали Кейл Макар и Натан Маккиннон.
«Эвеланш» вышли на второе место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 91 очко. «Эдмонтон» находится на пятом месте, у них 84 очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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