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Колорадо — Эдмонтон 2:3 ОТ как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 17 марта

«Колорадо» благодаря голу в овертайме обыграл «Эдмонтон». У Маккиннона — голевой пас
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Сегодня, 17 марта, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке уступил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась со счётом 2:3 после овертайма.

В составе хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Уоррен Фёгеле и Сэм Кэррик. У гостей дублем отметился Шон Уокер. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 2:2. На пятой минуте овертайма голом отметился Арттури Лехконен, чем принёс победу гостям в сегодняшней встрече. Ему ассистировали Кейл Макар и Натан Маккиннон.

«Эвеланш» вышли на второе место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 91 очко. «Эдмонтон» находится на пятом месте, у них 84 очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Уокер (Лехконен, Джонсон) – 30:39     1:1 Фёгеле (Бушар) – 45:46     2:1 Кэррик (Янмарк, Перри) – 51:48     2:2 Уокер (Миттельштадт, Друен) – 54:40     2:3 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 64:59    
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