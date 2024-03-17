Щитов: в первом матче хоккеисты «Трактора» показали, что они не мальчики для битья

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил победу «Трактора» в первом матче серии плей-офф с московским «Динамо» со счётом 4:2. Челябинцы забросили три шайбы уже к 18-й минуте матча и вынудили тренерский штаб бело-голубых поменять вратаря.

«У меня осталось очень хорошее впечатление от игры «Трактора». До начала серии я высказывал мнение, что челябинская команда пройдёт «Динамо». Ей это по силам, если правильно противодействовать звену Гусева. «Трактор» преодолел психологический барьер первого раунда плей-офф, почувствовал уверенность в себе и сплочённость коллектива, расправил крылья.

Нужно отметить и то, что «Трактор» – самая самоотверженная команда в плей-офф, в этом матче заблокировали 30 бросков. Очень хорошо действует оборона, и голкипер Зак Фукале здорово играет на последнем рубеже. Также очень понравилось, что в конце матча, когда игрок «Динамо» толкнул вратаря, то хоккеисты «Трактора» сразу ответили и показали, что они не мальчики для битья», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Трактор» в шести матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев». Второй матч серии с «Динамо» состоится завтра, 18 марта. Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:30 мск.