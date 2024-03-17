Главный тренер «Тампа-Бэй» рассказал, почему считает Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал, почему он считает российского нападающего Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ.

«Я должен отдать должное нашим лидерам. В частности, Никиту Кучерову, который, на мой взгляд, является лучшим игроком лиги. Он является лидером нашей команды на обоих концах площадки. Есть причина, по которой наша игра в большинстве сейчас занимает первое место в лиге — во многом благодаря ему.

Если бы вы взяли пять или десять лучших игроков НХЛ и предложили им выбрать один матч НХЛ для просмотра, то скорее всего они выберут игру с участием «Тампа-Бэй». Не для того, чтобы увидеть тренера Джона Купера, а для того, чтобы увидеть игру Никиты Кучерова.

Я думаю, он пользуется огромным уважением со стороны всех в лиге и многих лучших игроков. Я думаю, что это является самым большим комплиментом, и поэтому он должен выиграть награду MVP», — цитирует Купера ESPN.

На данный момент Кучеров является вторым бомбардиром НХЛ, набрав 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате в 66 проведённых матчах.