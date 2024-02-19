Не поможет и победа в гонке бомбардиров. И на это есть несколько причин.

Кучерова не признают лучшим игроком сезона НХЛ. Даже если он вытащит «Тампу» в плей-офф

В нынешнем сезоне Никита Кучеров, вероятно, показывает лучший хоккей в своей и без того блестящей карьере. Правый крайний нападающий лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 94 (36+58) очками, что на три больше, чем у суперзвезды «Колорадо» Натана Маккиннона (33+58).

Оба игрока обгоняли друг друга на протяжении большей части чемпионата. Если у них выйдет избежать травм, они, скорее всего, будут продолжать эту погоню до конца регулярки. Оба демонстрируют потрясающую стабильность.

И именно сейчас настало время, когда разговоры о главных претендентах на «Харт Трофи», ежегодно вручаемый самому ценному игроку НХЛ, выходят на первый план.

На днях The Athletic подсчитал шансы хоккеистов на эту награду. Возможности Куча взять свой второй «Харт» оценили лишь в 2,9%. Шансы Коннора Макдэвида, третьего бомбардира чемпионата, — 23,5%. А вот Маккиннона считают лидером — 67,6%.

«С национальной точки зрения Маккиннон считается лидером, за которым уже следуют все остальные», — поясняет журналист Tampa Bay Times Эдуардо Энчина.

Так почему же шансы Никиты оценивают так низко?

Куча недооценивают

Кучеров, которому летом исполнится 31 год, идёт в темпе на 140 очков. Этот результат станет для него лучшим в карьере. В сезоне-2018/2019, когда Никита взял первый и единственный «Харт», он побил российский рекорд и стал лучшим в лиге, записав на свой счёт 128 баллов. Забив 36 голов в 55 матчах текущего чемпионата, он также должен превзойти лучший показатель в карьере — 41 шайбу в той же кампании-2018/2019.

В межсезонье-2023 «молнии» потеряли значительную огневую мощь, так что Куч — уже один из лучших плеймейкеров НХЛ и мира — взял на себя большую часть нагрузки по забиванию голов.

«Этот отрезок был просто потрясающим, — сказал капитан Стивен Стэмкос. — Я смотрю на то, что делает Маккиннон, все говорят о том, как он играет, и думаю о том, что Куч вернул лидерство по очкам. Не хочу использовать слово «удивляет», потому что, как я всегда говорю, я вижу работу, которую он проделывает. Так что корреляция есть».

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

«Так почему же Кучеров не получает больше любви в голосовании на «Харт»?» — вопрошает Энчина.

Опрос авторов официального сайта НХЛ, проведённый в середине января, назвал Маккиннона фаворитом — к середине сезона. Он получил восемь из 14 первых мест. За Кучерова отдали всего один голос, Никита финишировал вторым, отстав от Натана на 12 очков. Легендарный аналитик TNT Пол Биссоннетт тогда же написал в соцсетях, что Маккиннон был «лучшим парнем», за ним шёл нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, а ещё «несколько парней делили третье место».

Что не так с кандидатурой Кучерова?

Сравнивая статистику, мы видим, что Куч и Маккиннон находятся рядышком. Однако у Кучерова больше голов, очков, голов в большинстве. По количеству передач они равны. Кроме того, у него лучше процент реализации бросков.

Но лучше всего ценность Кучерова иллюстрируют два числа.

Во-первых, он поучаствовал в большем количестве голов своей команды, зарабатывая очко почти в половине шайб «Тампы» в этом сезоне. Кучеров принял прямое участие в 48,7% голах «Лайтнинг». Маккиннон — в 43,5% шайб «Колорадо».

Во-вторых, Никита опережает ближайшего конкурента-одноклубника аж на 37 (!) очков. У второго бомбардира «молний» Брейдена Пойнта всего 57 (27+30) баллов. Хотя россиянин играет вместе с одними из лучших игроков НХЛ в лице того же Пойнта, того же Стэмкоса и Виктора Хедмана. Маккиннон обгоняет второго бомбардира «Колорадо» Микко Рантанена всего на 21 очко. Финский нападающий набрал 70 (29+41) баллов.

Натан Маккиннон Фото: AP/TASS

Кучеров также на пути к лучшему показателю в карьере по игровому времени. Он редко покидает лёд в большинстве и в последние месяцы стабилен в двусторонней игре.

«Мы смотрели на команды, которые у нас были в прошлом, и говорили о команде этого года, может быть, о некотором переходном сезоне… поэтому тот факт, что Куч делает то, что делает, впечатляет ещё больше, — сказал Стэмкос. — Я знаю, что в каждой команде есть действительно хорошие игроки, с которыми любой может сыграть, но разница в очках по сравнению с Маккинноном в его команде и тем, что сделал Куч, просто поразительна».

Энчина находит другую причину.

«В конечном счёте успех команды имеет значение. Когда Кучеров выиграл «Харт» в 2019 году, «Лайтнинг» провели рекордный регулярный чемпионат, выиграв Президентский трофей. Сейчас они борются за место в плей-офф. Последним игроком, выигравшим трофей в средней команде, был Тейлор Холл из «Дэвилз» в 2018 году», — напоминает журналист.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал две причины, по которым Кучеров не получает большего «национального внимания».

«Во-первых, мы проводим большую часть наших матчей за 1200 миль или типа того от Торонто, — сказал специалист. — Во-вторых, мы находимся недостаточно высоко в турнирной таблице. Имя Коннора Макдэвида из «Ойлерз» даже не возникало в этих разговорах, но теперь его будут упоминать, поскольку он поднимается по таблице. Чем больше матчей мы выиграем, тем больше Кучеров получит».

Нет смысла упоминать теории о том, что проблема может заключаться в гражданстве Никиты. Очевидно, что это не так. Иначе он точно не получил бы и свой первый «Харт».

Куда удивительнее, что Куч может «пролететь» мимо награды из-за «Тампы». Той самый легендарной «Тампы», ставшей одной из сильнейших франшиз XXI века!

«Более эффективен, чем вспышка»

Кучеров — динамичный игрок, достойный попадания в хайлайты и просмотров в социальных сетях, но в своей лучшей форме он заставляет сложные элементы игры выглядеть лёгкими. Кроме того, игра на «рынке», который не привлекает значительного внимания всей страны, несмотря на многочисленные успешные выступления в плей-офф, может ограничить количество людей, которые видят, насколько хорошо он играет.

«В случае Куча его цель — играть как можно более ровно, — сказал нападающий «Тампы» Ник Пол. — Он не хочет, чтобы это выглядело так, как будто он старается, поэтому, когда он проходит через трёх соперников, если ему не нужно делать дополнительное движение клюшкой, Куч его не сделает. Он придержит шайбу, ни разу не глянет на одноклубника, а затем отдаст ему передачу с неудобной прямо на крюк.

Куч хочет, чтобы всё было плавно и эффективно. Он не тормозит, пробрасывает шайбу между ног соперника, а затем делает спинораму. Он всё ещё пробирается сквозь двух игроков, но заставляет это выглядеть чем-то лёгким».

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

У «Лайтнинг» уже нет той атакующей силы, которая преображала команду в предыдущие годы. Так что не вызывает вопроса, почему Кучеров бросает больше и забивает больше. Никита знает: чем больше он забивает, тем больше соперникам приходится учитывать его бросок, что открывает пространство для его товарищей по команде. Купер, кстати, в восторге от игры Кучерова без шайбы в нынешнем сезоне и от того, насколько каждое его действие имеет определённую цель.

«Я бы посоветовал людям просто посмотреть, как он играет, — сказал Пол. — По-настоящему наблюдайте за его игрой, а не просто сидите в телефоне и смотрите на цифры. На самом деле, посмотрите, что он делает. Это безумие!»

«Более эффективен, чем вспышка», — кратко заявляет Энчина.

Будет ли игра Кучерова говорить за него?

Голосование за «Харт Трофи» проводится членами Ассоциации профессиональных хоккейных писателей. Сказать, что популярность игрока в СМИ не играет роли — вне зависимости от того, правильно это или нет, — было бы заблуждением.

Кучеров предпочитает, чтобы его игра говорила за него. Он не любит давать интервью и делает это редко. Особенно для игрока, которого постоянно считают одним из лучших в лиге. В текущем сезоне, несмотря на то что Никита носит нашивку альтернативного капитана на своём джерси, он отказывался от послематчевых интервью, даже после важных встреч. Форвард не любит говорить о себе, а когда говорит, то его ответы часто бывают краткими.

В конце января Кучеров заявил, что не обращал внимания на дискуссии на тему «Харта» в нынешнем сезоне. На вопрос, почему «Тампа» не получает большего признания на национальном уровне, он, как правило, был краток: «Наверное, стоит спросить у вас, ребята. Вы, ребята, говорите об этой теме. Это вы, ребята. Что ещё мы можем сделать? Мы не можем выйти и говорить за себя».

Его товарищи по команде более чем готовы говорить за него. Они знают, что он сам не будет делать этого.

Но достаточно ли людей слушают?

«Мы не самый большой рынок в НХЛ, — сказал Стэмкос. — И, хотя мы добились огромного успеха, это всё равно так, как оно есть… Тот факт, что мы тоже участвуем в гонке за плей-офф, говорит: Куч должен получить больше признания».

Получается, Никита более чем может не получить «Харт», даже если выиграет гонку бомбардиров, а «Тампа» проберётся в плей-офф. Почти все личные награды всё-таки субъективны.

Но факт — повторю слова капитана «молний» — в том, что Куч должен получить больше признания. И второй «Харт» как раз мог бы с этим очень хорошо помочь.