Жамнов взял неудачный запрос на положение вне игры перед голом «Металлурга»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». После второго периода счёт 3:0 в пользу магнитогорцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 08:35 (5x4) 2:0 Силантьев (Ерёменко) – 12:13 (5x5) 3:0 Яковлев (Канцеров, Силантьев) – 36:31 (5x5)
На 37-й минуте матча гол забил капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Тренерский штаб «Спартака» регшил взять запрос на положение вне игры перед взятием ворот. Арбитры долго росматривали эпизод и решили засчитать шайбу и выписать красно-белым две минуты штрафа за задержку времени игры. На повторе видно, как конёк нападающего «Металлурга» Романа Канцерова практически одновременно с шайбой заходит в зону «Спартака».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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