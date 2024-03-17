Жамнов взял неудачный запрос на положение вне игры перед голом «Металлурга»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». После второго периода счёт 3:0 в пользу магнитогорцев.

На 37-й минуте матча гол забил капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Тренерский штаб «Спартака» регшил взять запрос на положение вне игры перед взятием ворот. Арбитры долго росматривали эпизод и решили засчитать шайбу и выписать красно-белым две минуты штрафа за задержку времени игры. На повторе видно, как конёк нападающего «Металлурга» Романа Канцерова практически одновременно с шайбой заходит в зону «Спартака».

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