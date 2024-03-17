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Илья Ковальчук вновь не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом»

Илья Ковальчук вновь не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом»
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Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Начало матча — в 14:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
2 : 0
Спартак
Москва
1:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 08:35 (5x4)     2:0 Силантьев (Ерёменко) – 12:13 (5x5)    

В состав «Спартака» вновь не попал 40-летний нападающий Илья Ковальчук. Первая тройка красно-белых Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин заявлена в полном составе. Стартовым вратарём назначен Дмитрий Николаев.

Фото: ХК «Спартак»

Состав «Металлурга» остался без изменений по сравнению с шестым матчем серии первого раунда плей-офф с «Амуром». Место в воротах займёт Илья Набоков.

Фото: ХК «Металлург»

В текущем плей-офф Ковальчук принял участие лишь в одном матче. Это была вторая игра серии с «Северсталью» (1:2). Примечательно, что эта игра пока остаётся единственной, в которой красно-белые потерпели поражение в текущем плей-офф.

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