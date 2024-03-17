Илья Ковальчук вновь не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом»

Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Начало матча — в 14:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

В состав «Спартака» вновь не попал 40-летний нападающий Илья Ковальчук. Первая тройка красно-белых Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин заявлена в полном составе. Стартовым вратарём назначен Дмитрий Николаев.

Фото: ХК «Спартак»

Состав «Металлурга» остался без изменений по сравнению с шестым матчем серии первого раунда плей-офф с «Амуром». Место в воротах займёт Илья Набоков.

Фото: ХК «Металлург»

В текущем плей-офф Ковальчук принял участие лишь в одном матче. Это была вторая игра серии с «Северсталью» (1:2). Примечательно, что эта игра пока остаётся единственной, в которой красно-белые потерпели поражение в текущем плей-офф.