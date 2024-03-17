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Тренер «Спартака» Жамнов — о поражении от «Металлурга»: всё будет нормально

Тренер «Спартака» Жамнов — о поражении от «Металлурга»: всё будет нормально
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором его команда уступила магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:4.

«Первая игра сложилась не так, как хотелось бы. Движемся дальше, готовимся к следующему матчу. Что не получилось? Забить (смеётся). Были моменты, не хватило злости. Играли по периметру, особой нагрузки у вратаря соперника не было. Учтём это в дальнейшем, думаю, всё будет нормально. Доволен ли взаимодействиями между звеньями? Нормально, но чуть ушли от той игры, что мы просили. Не получилась та игра, которую хотели.

«Металлург» неплохо сыграл в обороне, но здесь и наша вина, наших нападающих. Не было той злости и агрессии. Много бросков, которые видел вратарь», — сказал Жамнов на пресс-конференции после матча.

После сегодняшней игры «Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч команды проведут 19 марта.

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