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Жамнов рассказал, стоит ли ждать Ковальчука в составе в серии с «Металлургом»

Жамнов рассказал, стоит ли ждать Ковальчука в составе в серии с «Металлургом»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, стоит ли ждать появления нападающего Ильи Ковальчука в четвертьфинальной серии с «Металлургом».

«Сможем ли увидеть в серии Ковальчука? Он в хорошем состоянии, готовится, готов на все 100% Посмотрим», — сказал Жамнов на пресс-конференции после матча.

Ковальчук остался вне заявки команды на сегодняшнюю игру в Магнитогорске. У нападающего пока один сыгранный матч в текущем розыгрыше кубка Гагарина. 2 марта он принимал участие в матче с «Северсталью», но результативными действиями не отметился.

Сегодня, 17 марта, «Спартак» проиграл в первом матче второго раунда плей-офф «Металлургу» из Магнитогорска со счётом 0:4. Таким образом, «Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч команды проведут 19 марта.

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