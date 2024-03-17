Широков — о победе над СКА в первом матче: прекрасно понимаем, что ничего ещё не сделано

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков прокомментировал победу (3:2) над СКА в первом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

«То, что нам говорили, то, что ожидали, то и было на льду. СКА – быстрая, мастеровитая команда, понимали, что быстрый хоккей. Самое основное, что у нас не получилось, — много теряли шайбу на чужой синей линии во втором отрезке, получали контратаку. Нужно отдохнуть, перевести дух и поправить эти нюансы. Прекрасно понимаем, что впереди тяжёлая серия и ничего ещё не сделано.

В серии с «Ак Барсом» удаления сыграли большую роль. Понимали, что СКА хорошо играет в большинстве, мастеровитые исполнители. Стараемся не удаляться, работать до конца. Здорово, что сегодня так получилось. А над нашим большинством будем работать.

Чувствуется ли отсутствие у СКА Никишина? Знали, что он не будет играть в первом матче. Не знаю, что у него со здоровьем, будет ли он дальше играть или нет. Но всё равно мы больше концентрируемся на своих действиях, у нас тоже есть над чем думать.

Запрос на помеху вратарю? Да, важный момент, как и второй период в принципе. Выстояли, продержались, дотерпели. Было непросто, в какие-то моменты нас запирали в зоне, но все играли до конца, терпели. Сегодня второй период был ключевым, а в третьем мы хотя и играли по счёту, но пропустили, потом забили. Мы и до этого после пропущенной шайбы должны были забивать гол. Но это хоккей, бывает.

После гола Баранцева играли по заданию. Повели в одну шайбу, знали, что СКА будет снимать вратаря. Старались выполнять то, как нам говорят играть «5 на 6» — чтобы шайба не уходила на проброс, не давать сопернику вбрасывания в нашей зоне, играть попроще, в средней зоне не давать набирать скорость. Сегодня это получилось. Здорово, идём дальше.

Не было ли страшно за Аликина? Сам момент не видел, посмотрел на повторе. Да, было неприятно, но судьи разобрались в ситуации. И наш видеотренер тоже вовремя подсказал. Здоровья ему!» — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

17 марта на «СКА Арене» Автомобилист обыграл СКА со счётом 3:2 и повёл в серии 1-0. Следующий матч соперников состоится 19 марта.