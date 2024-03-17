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Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над СКА

Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе (3:2) над петербургским СКА в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Потрясающая обстановка, фантастический стадион, один из лучших в мире. Хорошее начало, сыграли в прессинг, правильно. Тяжёлый второй период, очень много наложений, не выводили шайбу из зоны, соперник имел преимущество. Третий период просили сыграть по счёту, поймали соперника на контратаке. Тяжёлая трудовая победа.

Запрос на помеху вратарю? Весь тренерский штаб принимал решение, и видеотренер помог в этом моменте», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автомобилист» повёл в серии 1-0. Следующий матч команда проведёт 19 марта.

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