«С первой смены следующей игры пойдём с козырей». Ротенберг — о матче с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашних матчах команды в плей-офф КХЛ. Сегодня, 17 марта, СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда со счётом 2:3.

«Аншлаг на каждом матче? Давление — это хорошо, здорово, когда приходят полные трибуны, надо превращать это давление в энергию на льду. Что касается арены, мы создаём здесь уют, с каждым матчем всё лучше и лучше.

124 отражённых броска Плешкова в ВХЛ? Я с ним говорил после игры, он был в хорошем состоянии. Он сейчас отдыхает, немного отдохнёт. Это наши резервы, у нас есть козыри, которыми будем крыть игру нашего соперника. Пойдём с козырей с первой смены следующей игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Вторая встреча с «Автомобилистом» состоится во вторник, 19 марта.