Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С первой смены следующей игры пойдём с козырей». Ротенберг — о матче с «Автомобилистом»

«С первой смены следующей игры пойдём с козырей». Ротенберг — о матче с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о домашних матчах команды в плей-офф КХЛ. Сегодня, 17 марта, СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда со счётом 2:3.

«Аншлаг на каждом матче? Давление — это хорошо, здорово, когда приходят полные трибуны, надо превращать это давление в энергию на льду. Что касается арены, мы создаём здесь уют, с каждым матчем всё лучше и лучше.

124 отражённых броска Плешкова в ВХЛ? Я с ним говорил после игры, он был в хорошем состоянии. Он сейчас отдыхает, немного отдохнёт. Это наши резервы, у нас есть козыри, которыми будем крыть игру нашего соперника. Пойдём с козырей с первой смены следующей игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Вторая встреча с «Автомобилистом» состоится во вторник, 19 марта.

Материалы по теме
Жара в Питере! СКА проиграл «Автомобилисту» на старте серии
Live
Жара в Питере! СКА проиграл «Автомобилисту» на старте серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android