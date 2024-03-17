Широков: в том году «Автомобилисту» не хватило психологии, но этот урок идёт нам на руку

Капитан и нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, за счёт чего его команде удалось выиграть у СКА (3:2) в стартовом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Насколько важно, что у нас появился топ-вратарь? И топ-вратарь, и психология – тоже большой фактор. В том году нам не хватило в первом раунде психологии, но тот негативный урок сейчас нам идёт на руку. Понимаем, что можем играть с любым соперником, если будем придерживаться своей игры, и можем обыгрывать любых», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автомобилист» вышел вперёд в серии 1-0. Следующая игра соперников состоится 19 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, в прошлом году команда из Екатеринбурга проиграла в первом раунде Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.