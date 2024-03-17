Игрок «Вегаса» Барбашёв проводит 500-й матч в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играют на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). После первого периода счёт не открыт.

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв проводит свой 500-й матч в карьере в НХЛ.

Нападающий играет в лиге с 2016 года. С сезона-2016/2017 по 2022/2023 хоккеист выступал за «Сент-Луис Блюз», в составе которого становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.

26 февраля 2023-го был обменян в «Голден Найтс», а в июне выиграл свой второй Кубок Стэнли и первый для «Вегаса».

Сейчас на счету Барбашёва 232 очка (98+134) в НХЛ.

Его команда занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 77 очков после 66 игр.