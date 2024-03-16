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«Можно их любить или ненавидеть, но это работает». Журналист — о хитростях «Вегаса» с LTIR

«Можно их любить или ненавидеть, но это работает». Журналист — о хитростях «Вегаса» с LTIR
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Журналист The Athletic Джесси Грейнджер высказался о хитростях «Вегас Голден Найтс» по обходу потолка зарплат путём активного использования долгосрочного списка травмированных (LTIR).

«Голден Найтс» выстроили свою команду способом, который мы никогда не видели ранее. Можно их любить или ненавидеть, но их наглая и агрессивная стратегия до сих пор работает, и за этим увлекательно наблюдать», — написал Грейнджер в социальных сетях.

Напомним, в конце февраля «Вегас» поместил нападающего Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных из-за разрыва селезёнки. Этот шаг произошёл всего за несколько недель до крайнего срока обмена и фактически высвободил более $ 9 млн под потолком зарплат, что вызвало вопросы об обходе лимита, которые обычно возникают в это время года. «Рыцари» воспользовались свободным местом, добавив в команду таких игроков, как Ноа Хэнифин из «Калгари» и Томаш Гертл из «Сан-Хосе».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Манта (Теодор) – 37:56     1:1 Шарангович (Хант, Чюлингтон) – 44:00     2:1 Коулман (Кадри) – 50:06     3:1 Коронато (Хант, Шарангович) – 54:45     4:1 Коулман (Баклунд, Манджапане) – 57:02    
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