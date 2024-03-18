Гол Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Демело) – 01:26 0:2 Элерс (Тоффоли, Монахан) – 21:10 0:3 Тоффоли (Элерс, Монахан) – 29:45 0:4 Стэнли – 32:00 0:5 Наместников (Бэррон, Пионк) – 38:24 1:5 Гонс (Кристиансен, Оливье) – 40:39 1:6 Тоффоли – 57:34
В составе победителей забивали Кайл Коннор, Николай Элерс, Тайлер Тоффоли (дважды), Логан Стэнли и российский нападающий Владислав Наместников.
Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Брендан Гонс. Российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответсвенно. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Коламбус» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег» проведёт матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Комментарии
- 18 марта 2024
-
03:46
-
03:42
-
03:39
-
03:32
-
02:34
- 17 марта 2024
-
23:58
-
23:29
-
22:39
-
22:25
-
21:53
-
21:33
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:41
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:18
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:36
-
19:15
-
18:41
-
18:17
-
17:45
-
17:36
-
17:21
-
16:48
-
16:31
-
16:22
-
15:57
-
15:50