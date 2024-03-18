Гол Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Кайл Коннор, Николай Элерс, Тайлер Тоффоли (дважды), Логан Стэнли и российский нападающий Владислав Наместников.

Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Брендан Гонс. Российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответсвенно. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег» проведёт матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».