Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Виннипег Джетс 6:1, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 18 марта

Гол Наместникова помог «Виннипегу» разгромить «Коламбус» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Демело) – 01:26     0:2 Элерс (Тоффоли, Монахан) – 21:10     0:3 Тоффоли (Элерс, Монахан) – 29:45     0:4 Стэнли – 32:00     0:5 Наместников (Бэррон, Пионк) – 38:24     1:5 Гонс (Кристиансен, Оливье) – 40:39     1:6 Тоффоли – 57:34    

В составе победителей забивали Кайл Коннор, Николай Элерс, Тайлер Тоффоли (дважды), Логан Стэнли и российский нападающий Владислав Наместников.

Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Брендан Гонс. Российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1» и «-2» соответсвенно. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег» проведёт матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android