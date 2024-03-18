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Питтсбург Пингвинз – Детройт Ред Уингз 6:3, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 18 марта

«Питтсбург» в результативном матче обыграл «Детройт», у Малкина — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Смит (Петтерссон, Карлссон) – 10:10     1:1 Рэймонд (Перрон, Шьяро) – 15:39     2:1 Кросби – 18:53     3:1 Пуустинен (Смит, Эллер) – 19:16     4:1 Бантинг (Пуустинен, Малкин) – 29:34     4:2 Фишер (Расмуссен, Питри) – 37:35     5:2 Эллер (Кросби, Летанг) – 39:39 (pp)     5:3 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 56:37 (pp)     6:3 О'Коннор (Раст, Грейвз) – 59:34    

В составе победителей забивали Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О'Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

За «Детройт» отличились Лукас Рэймонд, Кристиан Фишер и Лукас Рэймонд.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Детройт», в свою очередь, «Детройт», в свою очередь, потерпел восьмое поражение за последние девять матчей в регулярном чепионате.

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