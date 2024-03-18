«Питтсбург» в результативном матче обыграл «Детройт», у Малкина — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О'Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

За «Детройт» отличились Лукас Рэймонд, Кристиан Фишер и Лукас Рэймонд.

Таким образом, «Питтсбург» одержал вторую победу за последние три матча. «Детройт», в свою очередь, «Детройт», в свою очередь, потерпел восьмое поражение за последние девять матчей в регулярном чепионате.