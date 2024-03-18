Малкин подобрался вплотную к Дельвеккио в списке бомбардиров всех времён в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О'Коннор. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Занимающий 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 37-летний россиянин набрал 1280-е очко за карьеру в НХЛ, благодаря чему подобрался вплотную к идущему впереди Алексу Дельвеккио (1281). Таким образом следующее очко позволит россиянину переместиться на 37-ю позицию в рейтинге бомбардиров.