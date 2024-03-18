Сидни Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Райлли Смит, Сидни Кросби, Валттери Пуустинен, Майкл Бантинг, Ларс Эллер и Дрю О'Коннор. Для Кросби эта заброшенная шайба стала 583-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сравнялся Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории североамериканской лиги.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забросившему 841 шайбу за столичную команду. В топ-3 также входят Горди Хоу (786 за «Детройт»), и Стив Айзерман (692 за «Детройт»).

Следом располагаются Марио Лемье (690, «Питтсбург») и Джо Сакик (625, «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш»). Шестым идёт Бобби Халл (604, «Чикаго Блэкхоукс»), а дальше следуют Кросби (все голы за «Питтсбург») и Гретцки (583, «Эдмонтон Ойлерз»).