Бучневич набрал 50 очков в третьем подряд сезоне за «Сент-Луис». Первый после О'Райлли

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Кевин Хейз, Роберт Томас (дубль) и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт три результативные передачи, первая из которых позволила ему достичь отметки в 50 очков в нынешнем сезоне.

28-летний форвард набрал 50 очков в третьем подряд сезоне после перехода в «Блюз». Бучневич стал первым игроком команды с подобным достижением со времён Райана О'Райлли, которому удавалось выбивать 50+ очков в каждом из четырёх сезонов с момента дебюта за клуб (2018-2022).