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Бучневич набрал 50 очков в третьем подряд сезоне за «Сент-Луис». Первый после О'Райлли

Бучневич набрал 50 очков в третьем подряд сезоне за «Сент-Луис». Первый после О'Райлли
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Кевин Хейз, Роберт Томас (дубль) и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт три результативные передачи, первая из которых позволила ему достичь отметки в 50 очков в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Минтюков, ЛаКомбе) – 13:41     1:1 Хейз (Крюг, Болдюк) – 34:56     2:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 41:53 (pp)     3:1 Нейборс (Шенн, Бучневич) – 46:12 (pp)     4:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 49:33 (pp)     4:2 Терри (Киллорн, Карлссон) – 59:52    

28-летний форвард набрал 50 очков в третьем подряд сезоне после перехода в «Блюз». Бучневич стал первым игроком команды с подобным достижением со времён Райана О'Райлли, которому удавалось выбивать 50+ очков в каждом из четырёх сезонов с момента дебюта за клуб (2018-2022).

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