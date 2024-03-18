Бучневич уступает лишь Тарасенко в «Блюз» за 20 лет по матчам с тремя очками в сезоне НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Кевин Хейз, Роберт Томас (дубль) и Джейк Нейборс. Российский нападающий Павел Бучневич записал на свой счёт три результативные передачи. Оформленный сегодня ассистентский хет-трик позволил Павлу провести седьмой матч в нынешнем сезоне с тремя очками.

Таким образом Бучневич превзошёл показатель своего одноклубника Томаса, который в текущей регулярке провёл шесть таких матчей. Российский нападающий вышел на чистое второе место в истории клуба по матчам с тремя очками в одном регулярном чемпионате НХЛ за последние 20 лет.

Лучший результатат на этом временном интервале установил другой российский нападающий Владимир Тарасенко, который в сезоне-2021/2022 провёл девять матчей за «Блюз» с тремя очками.