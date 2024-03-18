Бриндамор — об игре Орлова с «Оттавой»: надеюсь, этот матч станет для него трамплином

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил выступление российского защитника Дмитрия Орлова в матче с «Оттавой» (7:2). Россиянин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, став первой звездой встречи.

«Он играл очень хорошо. У него довольно сильный бросок, и сегодня вечером мы смогли это увидеть. Сегодня у него всё получалось. Я надеюсь, этот матч станет для него трамплином в дальнейшем, потому что он играет очень хорошо», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Орлов провёл 68 матчей, в которых набрал 24 очка — забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач с показателем полезности «+5». 32-летний уроженец Новокузнецка проводит первый сезон в составе «Каролины».