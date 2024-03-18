«Невероятно, как может обернуться жизнь». Кузнецов рассказал о дружбе с Орловым

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов оценил, что для него значит вновь выступать в одной команде с давним другом Дмитрием Орловым. В матче с «Оттавой» (7:2) Дмитрий стал автором дубля и двух передач, а Евгений отметился голом и результативным пасом.

«Это фантастически. Мы оба находились в такой ситуации, что нуждались друг в друге. Мы проводим много времени вместе и наслаждаемся обществом друг друга. Мы дружим уже 15 лет. Было здорово получить поддержку от него, надеюсь, и он получил её от меня. Невероятно, как может обернуться жизнь.

Я хотел, чтобы сегодня он оформил хет-трик, но он немного нервничал. За его игрой приятно наблюдать. Я знаю, как он может играть, он особенный защитник. Если он поймал кураж, то сопернику будет несладко. Он отлично играет на обеих сторонах площадки: он умеет бросать по воротам, играть с шайбой, бить людей, отбирать шайбу. Он умеет на льду всё, я не шучу. Всё дело в его уверенности в себе. Ещё он рад завтрашнему выходному в Нью-Йорке (смеётся)», — цитирует Кузнецова Bally Sports.