«Здорово, что мы снова вместе». Дмитрий Орлов об игре с Евгением Кузнецовым за «Каролину»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от выступления в одной команде с давним другом Евгением Кузнецовым. Хоккеисты с 2014 по 2023 год выступали вместе за «Вашингтон», а также с 2009 года выступали за юниорские, молодёжные и взрослые сборные России.

«Великолепно, что мы снова играем вместе. Мы много общаемся друг с другом в межсезонье. Мы оба переживали не лучшие времена и нуждались в поддержке. Иногда ты слишком долго держишь переживания в себе, что не идёт на пользу. Теперь мы оба улыбаемся, играем в отличный хоккей. Надеюсь, так будет продолжаться дальше и мы будем наслаждаться происходящим.

Он очень особенный человек и выделяется не только своей игрой на льду. Он всегда веселится и шутит, никогда не бывает серьёзным. Общаться с ним всегда весело, у нас отличные отношения. У нас накопилось много совместных весёлых историй за время длительной дружбы. Здорово, что мы снова вместе», — цитирует Орлова Bally Sports.