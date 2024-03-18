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Форвард «Автомобилиста» — об игре СКА: ничего нового, мы проявили терпение

Форвард «Автомобилиста» — об игре СКА: ничего нового, мы проявили терпение
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с СКА. Матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился победой екатеринбургского клуба со счётом 3:2.

«В целом ожидали от СКА такой игры, разбирали команду, всё прошло как мы и планировали. Проявили терпение в нужный момент во втором периоде, вытерпели, вытащили этот матч.

Как закрывали звёздных форвардов СКА? Повторюсь: разбирали соперника, готовились. Сегодня мы видели то, что разобрали: ничего нового для нас не произошло», — сказал Макеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Второй матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 19 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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