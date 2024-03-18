«Реализация, концентрация и Женя Аликин». Лидеры «Автомобилиста» — после победы над СКА

Алексей Макеев и Анатолий Голышев были на льду во время двух голов уральской команды.

«Автомобилист» в первом раунде хладнокровно расправился с переполненным звёздными форвардами «Ак Барсом», а сейчас гостевой победой открыл серию со СКА. Уральская команда использовала свои лучшие качества и смогла не только забить после контратак, но и почти идеально сыграть в позиционной обороне, не допуская серьёзных ошибок.

После матча с журналистами пообщались два человека, которые внесли большой вклад в эту победу. Анатолий Голышев создал момент для второго гола, который забил Алексей Макеев — а потом уже 91-й номер «Авто» в контратаке отдал точный пас на Дениса Баранцева.

Анатолий Голышев: «Отдохнули в перерыве и попёрли дальше»

— Что решило исход в пользу «Автомобилиста»?

— Реализация моментов, я думаю, концентрация и Женя Аликин. Непростой матч, каждый матч в этой серии будет таким.

Анатолий Голышев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Согласитесь, что «Автомобилисту» приходилось выживать по ходу второго периода?

— Да, был момент в конце периода, когда потерял шайбу на синей линии и нас закрыли в зоне, завозили. Пацаны выстояли, молодцы, много сил отдали. Это очень много отнимает сил, когда играешь без шайбы в своей зоне. Но выстояли, ничего. Отдохнули в перерыве и попёрли дальше.

— Момент с отменённым голом взбодрил команду?

— Не сказать, что взбодрил. Отменили и отменили, играем дальше. Хорошо, что так произошло.

— Какие-то были установки от Николая Заварухина после того, как СКА сравнял счёт?

— Нет, продолжали играть в свою игру. И при счёте 2:0, 2:1, 2:2 продолжали играть и ничего нового не делали. Хорошо, что быстро забили третий.

— Обращали внимание на кадровую ситуацию у соперника?

— Вы же сами понимаете, что у СКА очень сильный подбор игроков. Отсутствует Никишин — капитан команды, лидер. Но мы не обращали внимание, готовились стандартно и разбирали соперника.

— «Автомобилист» и в первом раунде, и во втором выступает в качестве андердога. Насколько это подстёгивает команду?

— Не обращаем внимание на это. Конечно, все читаем прессу. Но прочитали и дальше пролистали.

— Что нужно взять «Автомобилисту» из сегодняшнего матча, чтобы повторить результат во вторник?

— Реализацию моментов. Нужно подправить большинство в первую очередь, потому что сегодня оно не получалось от слова совсем. В принципе, всё.

— На двери в раздевалке у «Автомобилиста» висит наклейка с Кубком Гагарина. Визуализация помогает идти к цели?

— Не обращаем на это внимания. Думаю, у всех команд так. Все команды украшают раздевалку в плей-офф на выезде. Это приятно, подстёгивает такая атмосфера. Сегодня вышли играть на прекрасном стадионе, прочувствовали атмосферу на разминке. Очень круто, такая эйфория.

— Обычно команды включают в раздевалках рэп или поп-музыку, у вас же рок, шансон какой-то.

— Не знаю, кто это поставил. Мне кажется, никто даже не слушает, что там включено. Всем очень тяжело сейчас, нужно восстановиться, устали.

Алексей Макеев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Алексей Макеев: «Бились друг за друга с первой же игры»

— В целом ожидали от СКА такой игры, разбирали команду, всё прошло, как мы и планировали. Проявили терпение в нужный момент во втором периоде, вытерпели, вытащили этот матч.

— Как в третьей шайбе подкараулили момент потери Толчинского?

— Хорошая контратака, побежали «2 в 1», защитник видел, что подключается на хорошей скорости. Было дело за малым — отдать пас на пустые ворота. Получилось, что на Толчинского шёл пас в нашей зоне, надо было подстраховать партнёров и помешать бросить ему.

— Вторая шайба — домашняя заготовка?

— У нас в тройке хорошее взаимопонимание, работаем над этим компонентом.

— С «Ак Барсом» закрывали звёздных форвардов соперника, как это получается сейчас против СКА?

— Повторюсь: разбирали соперника, готовились. Сегодня мы видели то, что разобрали: ничего нового для нас не произошло.

— Как поможет команде гостевая победа в первом матче серии в её успешном продолжении?

— Очень важно для нашей команды в плане психологии. Сейчас нужно восстановиться, много сил отдали.

— Откуда в команде появилась такая уверенность по сравнению с прошлым годом?

— Перед самим плей-офф команда сплотилась, начали друг за друга играть с первой игры в первом раунде. Поддерживать, если кто-то допустил ошибку, значит, следующий должен её исправить.

— Первый раз играете на «СКА-Арене», ваши впечатления?

— Сегодня с утра подъезжали, увидели. Как будто другая планета! Удивились очень, конечно, все в восторге. Когда выходишь на разминку и такая атмосфера, это тебя ещё больше заряжает. Для меня лично это кайф!