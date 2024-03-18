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«Даллас» установил статую Майка Модано перед домашней ареной клуба

«Даллас» установил статую Майка Модано перед домашней ареной клуба
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Клуб НХЛ «Даллас Старз» установил статую легендарного нападающего Майка Модано перед домашней ареной клуба. Статуя бывшего игрока «Старз» была представлена во время специальной церемонии. Перед церемонией было продемонстрировано видео, на котором Джейми Бенн, Джейсон Робертсон, Джейк Эттингер и Джо Павелски поздравляют Модано с этим событием.

Модано со слезами на глазах произнёс торжественную речь, в которой поблагодарил всех бывших партнёров по команде и всех, кто связан с франшизой «Далласа». Статуя Модано расположилась рядом с статуей легендарного баскетболиста «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.

«Я благодарен Дирку за то, что он выделил мне место на площади», – пошутил Модано.

Фото: ХК «Даллас»

Модано принадлежат рекорды «Миннесоты Норт Старз» и «Далласа» по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ (1459), голов (557), передач (802) и очков (1359). В 1999 году Модано становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Далласа».

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