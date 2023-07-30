Неужели они тут играли? Страницы биографий легенд НХЛ, о которых вы могли не знать

Хоккей известен своими «однолюбами»: Лидстрём и многие другие легенды «Детройта», трио Кросби — Малкин — Летанг в «Питтсбурге», недавно ушедший из хоккея Патрис Бержерон в «Бостоне». Список много продолжать — но есть в хоккее люди, у которых в невероятно коротком списке команд есть «пятнышко» из клубов, которые кто-то мог и забыть. Здесь не будет хрестоматийных сюжетов аля Рэй Бурк в «Колорадо» — вспомним тех, кому смена казавшегося вечным клуба не пошла на пользу или стала полузабытой.

Бобби Орр, «Чикаго»

Мы говорим Орр — подразумеваем «Бостон». Однако величайший в истории защитник заканчивал карьеру в другом клубе. «Чикаго» с появлением ВХА потерял Бобби Халла, который погнался за длинным миллионом — и в эру, когда билетные сборы составляли бóльшую часть заработка клуба, «ястребам» очень нужна была суперзвезда. Владелец клуба Билл Уирц, который в 90-е станет главным скупердяем лиги, в 1976-м раскошелился на фантастические по меркам тех лет $ 3 млн на пять лет.

Но не стоит винить Орра в том, что он предал буковку «B» ради очень больших денег. «Бостон» предлагал защитнику такой же пятилетний контракт и 18% акций клуба. Однако защитник об этом не знал, ведение переговоров он доверил одновременно легендарному и печально известному Алану Иглсону. Иглсон заявил Орру, что предложение «мишек» недостаточно хорошее, и №4 выбрал другой клуб «оригинальной шестёрки». «Я хотел остаться в Бостоне, а он говорил, что их предложение даже близко не такое хорошее, как у «Чикаго», — позже говорил Орр.

Бобби Орр Фото: nhl.com

В новом клубе защитника встречали торжественно, мэр Чикаго на представлении новичка провозгласил его почётным гражданином города. Перед сезоном Орр стал MVP Кубка Канады — но, как говорили одноклубники, сделал это на одной ноге: левое колено легенды держалось на честном слове. Увы для «ястребов», запас этой честности был ограничен. В октябре 1976-го Орр набрал 15 очков в девяти играх, но после этого из-за травм сыграл лишь 11, пропустил весь следующий сезон и провёл лишь шесть игр в чемпионате-1978/1979, в котором и завершил карьеру.

Петер Форсберг, «Нэшвилл»

Из-за локаута топ-клубы были вынуждены резать по живому и отпустить многих своих звёзд. «Колорадо» с фантастическим подбором нападающих не смог перебить предложение «Филадельфии» по Форсбергу, и великий швед отправился в Пенсильванию. На втором сезоне Фоппы в «лётчиках» клуб, забитый звёздами и ходивший в фаворитах, внезапно для всех полностью развалился и набрал антирекордные 56 очков за сезон. Форсберг логично не захотел продлевать контракт, и на дедлайне его обменяли в «Нэшвилл».

Можно сказать, что Форсберг — лучший форвард в истории команды, которая всегда была славна в первую очередь крутыми защитниками. Правда, сыграл он за неё лишь 17 матчей в регулярке. «У меня просто нет слов — мы получили одного из лучших игроков мира», — радовался Пол Кария. «Я не хотел бы потом переживать, что мы не завоевали Кубок Стэнли лишь из-за того, что не имели в составе такого нападающего, как Форсберг», — говорил Барри Тротц. Увы для них, Форсберг не помог клубу даже пройти первый раунд — хотя в пяти матчах серии с «Сан-Хосе» набрал четыре очка.

Мартин Бродо, «Сент-Луис»

Летом 2014-го Лу Ламорелло собрал команду, которая могла бы в полном составе сыграть в каких-нибудь хоккейных «Неудержимых»: Яромир Ягр (42 года), Патрик Элиаш (38), Марек Жидлицки (37), Дайнюс Зубрус (36), Скотт Гомес (35)… За тот состав сыграли 17 игроков 30 лет и старше — но главный суперстар, 42-летний Мартин Бродо покинул клуб, за который провёл 1259 игр.

За год до этого клуб выменял Кори Шнайдера, который на тот момент явно пересидел за спиной Роберто Луонго в «Ванкувере». Это привело к тому, что впервые за свою долгую карьеру Бродо оказался вторым номером, хотя и провёл немало игр (39). В 2014-м Бродер объявил, что его родному клубу пора двигаться дальше с опорой на Шнайдера. Мартин сказал, что он всегда останется «дьяволом», но хотел бы поиграть ещё год.

Мартин Бродо Фото: Mark Zaleski/AP Photo/ТАСС

Желающих было немного — и Бродо нашёл себе работу только в ноябре, когда подписался с «Сент-Луисом». У «Блюз» тогда была крепкая оборона и солидный дуэт Аллен — Эллиотт, но посреди сезона команду стали мучить травмы, и тогда менеджмент решил обратиться к ветерану, а не поднимать ахаэловцев. Нельзя сказать, что это было очень успешным: Бродо получил шесть шайб от «Лос-Анджелеса», ещё в двух матчах — по четыре гола, и его игровая карьера в Миссури уложилась в семь игр. Впрочем, Бродо остался в «Сент-Луисе» после завершения карьеры и начал там свой путь хоккейного менеджера.

Крис Челиос, «Атланта»

Летом 2009-го 46-летнего Челиоса звали в Россию — СКА на тот момент собрал кучу звёздных «старичков» и готов был пригласить очень звёздного и очень возрастного игрока. Легендарный защитник отказался и после того, как «Детройт» отказался продлевать с ним контракт, полгода просидел без хоккея вообще, потом поиграл в АХЛ за родной «Чикаго», а на дедлайне НХЛ неожиданно для многих всплыл в «Атланте», которая была материнской организацией ахаэловского «Чикаго».

Команда Ковальчука незадолго до этого как раз осталась без Ковальчука, но шла лишь в четырёх очках от зоны плей-офф. «У «Трэшерс» травмированы несколько игроков, команда борется за попадание в плей-офф, если мне повезёт, я отыграю несколько матчей», — говорил защитник. Так оно и вышло: даже на фоне не самого впечатляющего защитного корпуса клуба Челиос провёл лишь семь игр, снова отправился в АХЛ. Интересно, что «Атланта» в моменте предпочла 21-летнего Артура Кулду.

Майк Модано, «Детройт»

Летом 2010-го «Даллас» отпустил своего самого верного и легендарного игрока на рынок свободных агентов — причём решение принял бывший одноклубник Джо Нуиндайк. Но Модано, как и Бродер, хотел поиграть — и решил провести последний сезон в «Детройте» из родного штата Мичиган. «У меня нет других вариантов для продолжения карьеры, кроме «Детройта». Либо «Детройт», либо я ухожу. Думаю, других вариантов не осталось. Меня восхищает шанс поиграть в этой великой команде, да ещё и дома», — говорил хоккеист перед подписанием контракта.

Майк Модано Фото: nhl.com

Майка брали в «Детройт» скорее для глубины (играл же в своё время Бретт Халл в четвёртом звене). Модано тяжело вкатывался в сезон, но разогнался в ноябре, набирал очки пять игр подряд, после чего получил тяжелейшую травму кисти. После возвращения Модано выпал из планов Майка Бэбкока и в плей-офф не провёл ни минуты. Более того, чуть позже легендарный игрок рассказывал, что Бэбкок специально оставлял его в запасе, чтобы Модано не провёл 1500 игр в регулярке. Если верить Модано, то ветераны команды были этим недовольны, а если бы об этом знал Кен Холланд, то лично попросил бы тренера дать легенде сыграть свои полторы тысячи игр.

Сергей Макаров, «Даллас»

После славного времени в «Калгари» и «Сан-Хосе» казалось, что великий игрок уже завершил игровую карьеру: Макаров входил в тренерский штаб сборной на сверхскандальном Кубке мира – 1996. Это и привлекло к нему внимание менеджера «Далласа», который видел, как Макаров сам занимается на льду со своими подопечными, и был впечатлён этим. «Мы думали, что за счёт этого энтузиазма он сможет вернуться на лёд и делать те потрясающие вещи, которые он делал раньше»

Контракт был небольшой, на $ 300 тыс., но и карьера была короткой — лишь четыре матча с расторжением под Новый 1997 год. Кажется, причиной этого стало фундаментальное несогласие с тренерской философией. Макаров рассказывал: «Когда я был в «Далласе», то не раз говорил Кену Хичкоку, что его тактика — запереться в своей зоне и ждать ошибки соперника — хороша в регулярном чемпионате, а в плей-офф она неэффективна».

В интервью «СЭ» в 2004-м Макаров был ещё откровеннее: «В один из первых дней он начал чертить мне какие-то схемы: как обводить, где открываться, куда вбрасывать шайбу. Мне стало смешно. Терпел, терпел, но затем не выдержал — и объяснил Хичкоку, как всё делается в настоящей игре под названием хоккей»

Уэйн Гретцки, «Индианаполис» (ВХА)

«Индианаполис» был наименее популярной командой Всемирной хоккейной ассоциации конца 1970-х. Тогда руководители лиги понимали, что впереди маячит объединение — и «Рэйсерс» из-за маленького размера города не выглядели кандидатом на включение в НХЛ. Окончательно добило команду из самого баскетбольного штата США то, что «Индиану» неожиданно для многих всё-таки приняли в НБА.

Набравший 182 очка в юниорской лиге за год до этого Гретцки казался человеком, который мог хотя бы попытаться спасти хоккей в Индиане. Уэйн подписал контракт с «Индианаполисом» в 17 лет, хотя даже в такой бесшабашной организации, как ВХА, до 18 играть было нельзя. Но владелец Нельсон Скалбаниа заключил с ним не контракт, а «соглашение о предоставлении услуг» – Гретцки, по его условиям, мог работать хоть садовником хозяина «Рэйсерс».

Хоккейная карточка Гретцки

Скалбаниа надеялся, что молодой Уэйн всколыхнёт город из баскетбольного штата – и количество владельцев абонементов выросло с 2000 до… 2100. Это был крах. По ходу сезона владелец решил закрыть команду и договорился с хозяином «Виннипега», где тогда играл Бобби Халл, об обмене Гретцки, но этому воспротивился генеральный менеджер «Джетс», который посчитал, что Гретцки слишком легковесный. Тогда Скалбаниа отдал Гретцки «Эдмонтону» — и эта история тоже обросла мифами.