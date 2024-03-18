«Самое обидное — это быть вторым». Фетисов — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На текущий момент на счету Овечкина 841 шайба в НХЛ. До рекорда Гретцки россиянину осталось забить 53 гола.

«Овечкин крутой. Если посмотреть, никто не мог подумать пять лет назад, что кто-то может приблизиться к этому рекорду Гретцки — он подобрался, подкрался, он каждое лето приезжает в Москву, и мы катаемся вместе, я его постоянно мотивирую: „Саш, самое обидное — это быть вторым; третьим — не так уж обидно». Я уверен, что он дотерпит до этого момента», — цитирует Фетисова ТАСС.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Овечкин забросил 19 шайб за 63 матча. До конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024 «Вашингтону» осталось провести 16 матчей. Контракт россиянина со столичным клубом истекает по окончании сезона-2025/2026.