«Поддержка одного из величайших игроков иссякла». Овечкина «прокатили» мимо крутого топа

За Ови не проголосовал вообще никто! Зато в рейтинг от ESPN попали трое россиян. А возглавил его Никита Кучеров.

ESPN уже не в первый раз проводит опрос среди хоккеистов и руководителей клубов в НХЛ. На этот раз североамериканское СМИ составило таким образом рейтинг лучших крайних нападающих лиги на 2024 год.

Новый топ сильно удивил. Во-первых, в нём оказались сразу три российских игрока. А ещё один попал в список почётных упоминаний. Во-вторых, Александра Овечкина – главную российскую звезду в современном хоккее – «прокатили» мимо этого рейтинга.

Как так получилось? Почему Ови оказался вне бюллетеней игроков и руководителей? Как оценили других россиян? Приводим перевод материала ESPN.

Отметим, что статистика хоккеистов в статье актуальна на февраль 2024 года.

«В НХЛ появился новый вингер №1, согласно опросу нашей комиссии из 10 игроков и 10 руководителей клубов лиги.

Тем временем поддержка одного из величайших игроков всех времён наконец иссякла.

Добро пожаловать на очередную подборку результатов рейтинга НХЛ 2024 года по позициям — уникального способа определить лучших из лучших. В некоторых опросах игроки составляют свои топы. В других руководители клубов отвечают на вопросы. Рейтинг НХЛ по позициям объединяет оба вида мнений в один окончательный топ, который сочетает в себе понимание вещей, происходящих на льду, и мышление в кабинетах руководителей.

В этом списке мы объединили левых и правых крайних нападающих в одну категорию – это переполненное поле, о котором следует помнить, учитывая возможность «пренебрежения». Для целей данного рейтинга мы указываем позиции игроков, закреплённые в НХЛ.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Вот как это работало: опросы проводились в течение января. Респондентам было предложено оценить 10 лучших на данный момент игроков на позициях центрфорварда, вингера, защитника и вратаря на основе заранее составленного списка из 30-40 лучших хоккеистов каждого амплуа. Тем, кто попал в каждый бюллетень, присваивались баллы: номер 1 зарабатывал 10 очков, номер 2 получал девять очков и так далее.

Были опрошены 10 хоккеистов НХЛ — четверо из Восточной конференции и шестеро — из Западной. Они варьируются от номинантов на награды НХЛ до ролевых игроков-ветеранов. Чтобы сбалансировать эту точку зрения, мы опросили 10 человек из отделов хоккейных операций команд НХЛ — шесть с Востока, четыре с Запада — включая двух тренеров и трёх генеральных менеджеров.

В совокупности их идеи привели к составлению рейтингов, которые основаны на предположениях фанатов и рассказах в СМИ, чтобы выявить лучших из лучших, по мнению представителей НХЛ.

Статистика собиралась с таких сайтов, как Natural Stat Trick, Hockey Reference и Evolving Hockey.

1. Никита Кучеров, правый вингер, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

187 очков | Возраст: 30 | Прошлый сезон: 2-е место

Никита Кучеров Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Кучеров уверенно поднимался на вершину этого рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне – вторым. Теперь звезда «молний» попадает на вершину хит-парадов во время очередной кампании уровня MVP.

После 55 матчей Кучеров лидировал в НХЛ, набрав 94 очка, забив 36 голов и отдав 58 передач. Из них 40 очков он набрал в большинстве, в том числе забросив 12 шайб. С начала сезона-2021/2022 Кучеров занимает третье место по среднему количеству очков за матч (1,50), лишь на чуть-чуть уступая Натану Маккиннону, идущему на второй строчке (1,51).

«Он просто великолепен, — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер в интервью Tampa Bay Times. — Его игровой ум… Есть ребята, которые в этом плане думают лучше, чем другие. Он думает лучше, чем все. А если добавить к этому его соревновательный уровень, получится чертовски хороший игрок».

В сезоне-2018/2019 Кучеров выиграл свой единственный «Харт», а также награду игроку года от НХЛПА и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ. В текущей кампании у него тот же средний показатель набранных очков за матч (4,7); может ли он также удвоить состав трофеев?

Кучеров появлялся во всех бюллетенях, став первым в 15 из 20. У 9 из 10 опрошенных нами игроков он оказался первым. Один нападающий из Западной конференции поставил его вторым.

3. Артемий Панарин, правый вингер, «Нью-Йорк Рейнджерс»

124 очка | Возраст: 32 | Прошлый сезон: 7-е место

Артемий Панарин Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

После разочаровывающего по меркам Панарина плей-офф Артемий пообещал вернуться в кампании-2023/2024 с повышенным вниманием. Это выразилось в выдающемся атакующем сезоне за «Рейнджерс» — 71 очко в 54 матчах. В их число входит 31 гол, что всего на один показатель ниже его личного рекорда.

Он блестящий плеймейкер, особенно в большинстве. С сезона-2021/2022 только трое нападающих имеют больше результативных передач, чем Панарин (177): Коннор Макдэвид, Кучеров и Маккиннон.

Вингер «Рейнджерс» оказался в 18 из 20 бюллетеней, его исключили один генеральный менеджер и руководитель из Восточной конференции. Он был вторым в четырёх бюллетенях: у одного генерального менеджера и трёх игроков.

«Я думал, что в прошлом он сделал шаг назад», — сказал один из руководителей НХЛ, прежде чем сослаться на улучшение показателей Панарина в результативности при игре «пять на пять» за «Рейнджерс» в этом сезоне.

6. Кирилл Капризов, левый вингер, «Миннесота Уайлд»

83 очка | Возраст: 26 | Прошлый сезон: 3-е место

Кирилл Капризов Фото: Stacy Bengs/AP Photo/ТАСС

Как играет Кирилл Капризов, так играет и «Миннесота». Или так может показаться.

До недавнего времени Капризов не соответствовал своим высоким стандартам. В предыдущих двух сезонах Кирилл был шестым в НХЛ по среднему количеству шайб за матч (0,59), забив в общей сложности 87 голов в 148 матчах. В этой кампании за «Уайлд» он был на пути к более чем 30 шайбам.

Опять же, до недавнего времени.

В 10 матчах «дикари» одержали семь побед, снова вступив в гонку за уайлд-кард. Игра Капризова в атаке значительно усилилась благодаря Йоэлю Эрикссону Эку и Мэтту Болди, которые входят в одно из лучших трио НХЛ. Достаточно посмотреть на день, когда Капризов и Эрикссон Эк набрали по шесть очков и сделали хет-трики в победной встрече с «Ванкувером» со счётом 10:7.

Сейчас на счету Капризова 23 гола за сезон. Он разжигается так же, как разжигаются «Уайлд». Что, вероятно, не случайно.

Kirill The Thrill фигурировал в 17 бюллетенях, что является четвёртым результатом среди всех игроков. Его наивысшим местом было третье у руководителя и тренера клубов Западной конференции.

Почетные упоминания

Давайте рассмотрим самое большое изменение по сравнению с прошлогодним рейтингом. Алекс Овечкин занял 10-е место в 2023 году, появившись в половине бюллетеней и получив один голос за второе место. В этом сезоне 38-летняя звезда «Вашингтона» выпал из топ-10.

Как далеко он упал? Вплоть до подвала: Овечкин не фигурировал ни в одном бюллетене наших игроков или руководителей. Возможно, было бы другое дело, если бы левые и правые крайние нападающие оценивались отдельно. Или, возможно, восприятие игры Овечкина, пока он пытается побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю, изменилось.

Также из топ-10 выпал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, который в прошлом сезоне занимал девятое место в рейтинге. В нынешнем чемпионате он был сразу за Маршаном, расположившись на 11-й строчке.

Робертсон стал пятым в двух бюллетенях, оба были от руководителей клубов из Восточной конференции. Его имя упомянули только в 2 из 10 бюллетеней игроков. Джейсон забил 46 голов в прошлом сезоне, а в этой кампании у него 18 шайб в 55 матчах.

Валерий Ничушкин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Позади Робертсона — ничья: король усов из «Нэшвилла» Филип Форсберг и динамо-машина из «Нью-Джерси» Йеспер Братт, оба с 18 очками. Братт оказался в семи бюллетенях, а Форсберг — в шести. Братт (3) фигурировал в бюллетенях бо́льшего количества игроков, чем Форсберг (2).

Следующими были вингер «Вегаса» Марк Стоун (13), нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер (13) и Валерий Ничушкин из «Эвеланш», за ними следовал форвард «Виннипега» Николай Элерс (12). Каждый из остальных игроков получил менее 10 очков.

Джейк Гюнцель фигурировал в четырёх бюллетенях. Крис Крайдер из «Рейнджерс» оказался в двух из них. Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн из «Детройта» фигурировали в одном бюллетене.

«Я думаю, что Брэди Ткачук входит в десятку лучших. Не знаю, почему он не попал в топ», — сказал один генеральный менеджер о звёздном нападающем «Оттавы», который фигурировал в трёх бюллетенях и набрал шесть очков.

Помимо Овечкина, среди других известных игроков, за которых не отдали ни одного голоса, были нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер, вингер «Монреаля» Коул Кофилд, форвард «Коламбуса» Джонни Годро и хоккеист «Филадельфии» Трэвис Конечны».