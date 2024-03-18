Глава хоккейной Медиалиги: хочется ещё раз увидеть у нас Романа Ротенберга

Глава Медиалиги Николай Осипов заявил, что хочет ещё раз увидеть в матчах лиги игру главного тренера СКА Романа Ротенберга. 10 марта специалист провёл матч за команду «Чисто Питер», в котором отметился грубой игрой по отношению к сопернику — «Титану». Тот матч команда Ротенберга проиграла со счётом 1:7.

«Активно слежу за Кубком Гагарина, за некоторыми командами более пристально, чем до этого, потому что некоторые хоккеисты приняли участие в играх Медиалиги. Конечно, хочется пожелать им удачи и одновременно хочется успеть их увидеть ещё раз до завершения нашего чемпионата.

Хочется ещё раз увидеть Романа Ротенберга в лиге, а может, провести финал в Питере. Для этого нужно, чтобы СКА проиграл Автомобилисту (смеётся). Это, конечно, шутка. Но я стал персональным болельщиком тех людей, которые были в нашей лиге», — цитирует Осипова Legalbet.

После матча с «Титаном» четырёхкратный чемпион России по хоккею Зоя Полунина объяснила поведение Ротенберга слишком неравнозначными составами команд. По словам хоккеистки, за «Титан» выступали девять хоккеистов с профессиональным прошлым, опытом игры в ЮХЛ и ВХЛ.