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Хоккеисты «Трактора» бурно праздновали победу, Жарков и Никонов устраивали драку. Фото

Хоккеисты «Трактора» бурно праздновали победу, Жарков и Никонов устраивали драку. Фото
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Вчера, 18 марта, в Москве на «ВТБ-Арене» состоялся второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победитель определился только в овертайме. Со счётом 5:4 выиграла команда гостей.

В составе челябинского клуба шайбы забросили Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родуолд, Антон Бурдасов и Александр Шаров, который стал автором гола в овертайме и принёс своей команде победу. На счету Шабанова также передача, он самый результативный игрок «Трактора» в этом матче. У «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль. Джордан Уилл и Бреннан Меннелл сделали два ассиста.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч между соперниками состоится 20 марта в Челябинске.

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