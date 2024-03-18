«Уже ближе». Главный тренер «Динамо» – о втором подряд поражении от «Трактора»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат второго матча с «Трактором» (4:5 от) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

«Равная игра, то мы владели преимуществом, то соперник. Неслучайно, что она закончилась в овертайме. Будем искать пути к победе, потому что не всё у нас получается, как бы нам хотелось. Но уже ближе. Готовимся.

Что произошло при пятой пропущенной шайбе? Если честно, то не видел момент, и пока не готов детально разбирать.

Психологическая составляющая теперь выходит на первый план? Там и помимо психологии, ещё много нюансов, которые надо исправлять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые проигрывают в серии со счётом 0-2. Следующий матч команды проведут в Челябинске 20 марта.