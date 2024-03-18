Сумасшедший «Трактор»! Вырвал вторую победу у «Динамо», забив невероятный гол в овертайме

Несите голкиперу челябинцев Заку Фукале «Везину». Теперь он лучший вратарь мира. «Трактор» повёл в серии 2-0.

Эта серия второго раунда началась крайне неожиданно. «Трактор» в первом матче обыграл «Динамо» со счётом 4:2 — ещё и на чужой площадке. Обладатель Кубка Континента — 2024 оказался не готов к такому напору челябинцев, но был решительно настроен взять реванш во второй домашней встрече.

Такой настрой вылился в гол уже на седьмой минуте. Никита Гусев ворвался в чужую зону, скинул на синюю линию — на Седрика Пакетта. Тот обыграл троих соперников и точно бросил. 1:0!..

…можно было подумать. Но тренерский штаб взял видеопросмотр и не прогадал. Пакетт не успел подхватить шайбу, она вышла из зоны. Гол был отменён.

А на 11-й минуте «Динамо» пропустило. Москвичи сами «привезли» себе гол. Андрей Миронов, капитан команды, ушёл за ворота и оттуда дал сильный пас — попал в одноклубника, и шайбу перехватили челябинцы. Данил Юртайкин скинул на Максима Шабанова, тот прицелился и снайперским броском пробил вратаря хозяев. 1:0. Шикарный гол!

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Долго челябинцам радоваться, однако, не удалось. Менее чем через две минуты «Динамо» сравняло счёт. «Трактор» удалился, москвичи разыграли комбинацию, и после сейва Зака Фукале Эрик О‘Делл первым успел на добивание. Нападающий вытащил шайбу из-за штанги и вбил её в пустой угол, в комичном падении отпраздновав гол.

Но и это были ещё не все события, выпавшие на первый период. На предпоследней минуте челябинцы принялись разыгрывать уже своё большинство, довели шайбу до Виктора Антипина, а тот щёлкнул из слота — 2:1!

Второй период начался с двух удалений у «Трактора». И это была фатальная ошибка. Динамовцы принялись плести свои кружева в чужой зоне — формат «пять на три» прекрасно позволял оное. Джордан Уил получил передачу на правом фланге, немного продвинулся от синей линии и резко отдал поперечный пас к основанию круга вбрасывания. А там уже караулил Никита Гусев, в касание щёлкнувший и сравнявший счёт!

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После этого команды решили, что не особо хотят затягивать матч — после гола Гусева они четыре минуты провели без остановок в игре. И это пошло на руку гостям.

Михаил Котляревский по левому флангу ворвался в зону динамовцев и с неудобной бросил — Илья Коновалов выручил. Спас вратарь москвичей и после добивания Чарльза Робинсона в упор. Но голкипер был уже бессилен, когда следом же Джек Родевальд организовал второе добивание. 3:2 — и огромные вопросики к динамовским защитникам.

А на 35-й минуте вопросики появились уже к самому Коновалову. Челябинцы вошли в чужую зону, Антон Бурдасов подхватил шайбу, зашёл на вираж и несложно бросил — гол! 4:2. И Коновалова сменил 21-летний Максим Моторыгин.

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В этот момент динамовские болельщики могли поймать очень неприятные флешбэки с того, что происходило на этом же льду буквально двумя днями ранее. 2:4 на табло — и какие вообще шансы отыграться?

Не прошло и трёх минут, как всё тот же Гусев внёс корректировки в настроение фанатов. Никита эффектно, галопом ворвался в чужую зону и хоть и потерял шайбу, но спустя несколько секунд обрёл нечто более важное — удобную передачу от партнёра туда, где он окажется «один на один» с вратарём. Несмотря на остроту угла, у Гусева было время прицелиться. Он это и сделал. И забил. 3:4 — и играть ещё целый период!

Москвичам, однако, весь игровой отрезок не понадобился. Через три минуты после гола Гусева «Динамо» провело опасную атаку. Дмитрий Рашевский бросил — неудача. Атака на этом не завершилась. Рашевского вновь вывели на бросок. Дмитрий сблизился с воротами и катнул шайбу точнёхонько под штангу, низом. 4:4 — ну что за матч!

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В итоге команды доиграли до овертайма. По такой игре казалось, что определить победителя матча не составит большого труда. Вернее, что этот самый победитель определится быстро. А вот кто им станет — это был большой вопрос.

Уже на первой минуте овертайма стало понятно, что веселье продолжится. Динамовцы отлично разыграли и благодаря небольшому везению вывели Максима Джиошвили на пустой угол ворот. Бросай — не хочу! Нападающий и бросил. Но Фукале был против! Сумасшедший сейв на старте дополнительного времени.

Через несколько минуте москвичи вновь чуть не забили. Фукале немного зазевался, а нападающий хозяев бросил с острого угла. Шайба попала в штангу и отскочила во вратаря.

Но в итоге именно «Трактор» смог вырвать победу в первом овертайме! На 14-й минуте челябинцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, довели шайбу до пятачка, а там, упав, уже лёжа, Александр Шаров пропихнул её в ворота!

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Теперь команды едут в Челябинск при 0-2 в серии. Неужели нас ждёт сенсация?!