«Никто не ожидал, что заберём две игры». Заварухин — о второй подряд победе над «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал вторую победу в серии над «Динамо» (5:4 ОТ) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

«Тяжёлая игра. На этой стадии лёгких игр и не бывает. Единственное, что в третьем периоде мы дали шанс сопернику. Конечно, пропустили два быстрых гола, но потом играли до ошибки, которую мы не совершили. Хорошие эмоции. Никто не ожидал, наверное, что мы заберём две игры из Москвы. Парни молодцы. Все отработали. Будем готовиться к следующей игре.

Удаления? Скажем так, конечно, сопернику было некуда деваться, и он заставлял нас ошибаться. Конечно, мы большое внимание уделяли этому и перед игрой. И провокациям, хотя их сегодня и не было. Но слова есть слова. На заборе тоже очень много написано. Однако мы были готовы к развитию. Конечно, пропустили, жалко, что дали шанс сопернику. Но самое главное, что мы сегодня выиграли.

В третьем периоде не было установки сыграть от обороны. Если вы помните, что в начале третьего периода мы тоже стали играть неправильно. А сегодня стали конкретно неправильно играть. Есть моменты, на которые мы ребятам покажем, что в таких ситуациях так действовать нельзя. Сегодня в начале третьего периода сыграли чуть-чуть неправильно, а соперник этим воспользовался. А установки играть от обороны у нас нет и никогда и не было», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.